Milyarder iş insanı Niyazi Üzmez’in hizmetçisi kızı çıkmıştı! Kalbiye Sağlam 1 milyarlık mirastan bakın ne kadarı ona kaldı

FABRİKA GELİRLERİ DE YATIRILIYOR

Kalbiye Sağlam, DNA testinde Niyazi Üzmez'in kızı olduğununun tespit edilmesi sonrası, Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu. Kalbiye Sağlam, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı davada Turgutlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 600 bin liralık gibi rekor bir tazminata hükmederek bu tip davalarda bugüne kadarki en yüksek tutarı verdi.

Ayrıca Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Niyazi Üzmez'in sahibi olduğu tuğla fabrikalarının geliri için keşif yapıldı. Fabrikadaki 20 bin tuğla tek tek sayılarak tutanak altına alındı. Bundan sonraki süreçte ise temsilci atama ve fabrika gelirlerinin mirasçılar adına bankaya yatırılmasına karar verilecek. Öte yandan Üzmez'in fabrikasının yanındaki deponun da Alman turşu fabrikası için, diğer fabrikanın önündeki alanın da akaryakıt istasyonu için kiraya verildiği belirlendi.