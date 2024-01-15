Ayasofya Camii'ne girişlere yeni düzenleme! Artık farklı kapılardan olacak! Turistlerin ödeyeceği rakam belli oldu...
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri bugünden itibaren birbirinden ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çalışmayla Ayasofya Camii'nde giriş için oluşan uzun kuyrukların önüne geçilmesi amaçlanırken, camiyi ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerden giriş ücreti olarak 25 Euro alınacak. İşte detaylar...
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma uygulaması bugün başladı.
YENİ DÜZENLEMEDE İLK GÜN
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Ayasofya'da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçilere yönelik camide yeni düzenlemeye geçildi.
Bu kapsamda, galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı ve bugün hizmete alınan gişe, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı.
UZUN KUYRUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı tarihi camiye, güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi.
Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulunun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı.
Bakan Ersoy'un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulamasıyla tarihi camide uzun kuyrukların önüne geçilmesi öngörülüyor.
İBADET ORTAMI BOZULMADAN ZİYARETLER YAPILACAK
Güney cephedeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camisi'nde, ziyaretçiler, galeri katına ulaştırılacak, kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak.
Galeri bölümüne gelen turistler burada camii harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini de inceleyebilecek.
Ayasofya-i Kebir Camii'nde bugün başlayan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.
GİRİŞ ÜCRETİ 25 AVRO OLACAK
Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabilecek.
Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 Euro olacak.
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