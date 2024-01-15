Ayasofya Camii’ne girişlere yeni düzenleme! Artık farklı kapılardan olacak! Turistlerin ödeyeceği rakam belli oldu...

YENİ DÜZENLEMEDE İLK GÜN

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Ayasofya'da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçilere yönelik camide yeni düzenlemeye geçildi.

Bu kapsamda, galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı ve bugün hizmete alınan gişe, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı.