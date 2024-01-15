DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2024! Miraç ne demek? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?
İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Regaip Kandili'nin ardından müslümanlar, Miraç Kandili'ni heyecanla bekliyor. Miraç Kandili, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Peki, miraç kandili ne zaman, hangi tarihte? İşte haberin detayları...
"Miraç kandili ne zaman 2024?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılının dini günler takvimini yayınlamasıyla birlikte, merak edilen kandil tarihleri belli oldu. Peki, miraç kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet dini günler takvimi...
MİRAÇ NE DEMEK?
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024?
Miraç, peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükselme hadisesi olarak bilinir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Recep ayının yirmi yedinci gecesi ise Miraç Kandili kutlanır. Miraç, kelime olarak ise ''göğe yükselme'' anlamını taşır.
2024 Miraç Kandili, 6 Şubat Salı günü idrak edilecektir.
KANDİLİ TARİHLERİ 2024
Regaib Kandili:11 Ocak Perşembe
Üç Aylar Başlangıcı:12 Ocak Cuma
Miraç Kandili: 6 Şubat Salı
Berat Kandili:24 Şubat Cumartesi
Kadir Gecesi:5 Nisan
Mevlid Kandili:14 Eylül Cumartesi
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
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- DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2024! Miraç ne demek? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?
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