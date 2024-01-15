DİYANET KANDİL TARİHLERİ 2024! Miraç ne demek? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Miraç, peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükselme hadisesi olarak bilinir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Recep ayının yirmi yedinci gecesi ise Miraç Kandili kutlanır. Miraç, kelime olarak ise ''göğe yükselme'' anlamını taşır.

2024 Miraç Kandili, 6 Şubat Salı günü idrak edilecektir.