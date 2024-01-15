71 yıllık acıya 600 bin TL teselli! Milyarder iş insanı Niyazi Üzmez'in hizmetçisi kızı çıkmıştı

Yıllarca hizmetçilik yaptığı iş insanı Niyazi Üzmez'in babası olduğunu 71 yıl sonra öğrenen Kalbiye Sağlam, bunu DNA testiyle kanıtlayıp 1 milyarlık servete ortak oldu. Kalbiye Sağlam, babalığın benimsenmemesi nedeniyle de dava açtı.

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