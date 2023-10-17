Ayasofya derken Atina'dan olacaklar! Stad tüneline minaresiz Ayasofya fotoğrafı astılar
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının üzerinden 3 yılı aşkın süre geti ancak Yunanistan'ın hazımsızlığı geçmedi... Yunanistan'ın Atina’daki OPAP Arena Stadyumu'na minaresiz Ayasofya fotoğrafı astığı ortaya çıktı. Yunanistan'ın Atina’daki OPAP Arena Stadyumu'na minaresiz Ayasofya fotoğrafını astığı skandalı günyüzüne çıkardı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020'de müzeden tekrar camiye çevrilerek ibadete açıldı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı ilk andan itibaren hazımsızlık yaşayan Yunanistan'ın yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.
STAD TÜNELİNE MİNARESİZ AYASOFYA FOTOĞRAFI ASTILAR
Yunanistan'ın Atina'daki OPAP Arena Stadyumu'na minaresiz Ayasofya fotoğrafı astığı ortaya çıktı.
EURO 2024 Elemeleri kapsamında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Maç öncesi futbolcuların sahaya çıkmak için beklediği koridorda yer alan bir fotoğraf dikkat çekti. Görselde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yer alırken minarelerinin olmadığı görüldü.
Yunanistan'ın yaşadığı "Ayasofya" hazımsızlığı bu görsel ile bir kez daha ortaya çıktı.
STADIN İSMİNİ AYASOFYA KOYMUŞLARDI
Söz konusu stadyum 1924 yılında Atina'ya sığınmış İstanbul Rumlarının kurduğu AEK futbol takımının stadyumu... Geçtiğimiz yıl açılan stadyumun ismi "Ayasofya Stadyumu" koyulmuştu ve açılışında büyük bir skandala imza atılmıştı.
OPAP Arena spor Kompleksi Ayasofya Stadyumu, Türklere yönelik intikam çığlıklarının yükseldiği nefret seansının adresi olmuştu.
SÖZDE SOYKIRIM DESTEKÇİSİNDEN KONSER
Açılışta kemençe çalan ismin, Pontus milliyetçisi Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıkmıştı.
19 Mayıs 1919'u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyan ve Türkiye'nin 'Pontus Rumlarına soykırım yaptığını' iddia eten Matthaios Tsahouridis'in, bu sözde soykırımla ilgili şarkılarda ve türkülerde imzası bulunuyor.
Stadı dolduran onbinlerce Yunan taraftar tarafından Türkiye karşıtı sloganlar atılmıştı.
AEK Kulüp Başkanı Dimitris Melissanidis stad açıluşunda "Bu gece AEK yeniden kuruluyor. Ayasofya bir tarih, hafıza ve kültür merkezidir. Yunanistan'ın çocukları burada, atalarımızın anavatanlarından isimlerin yer aldığı 45 ayrı kapıdan geçecekler. Kaybedilen vatan yoktur, unutulan vatan vardır. Stadımız vatan içinde vatandır" ifadeleriyle hazımsızlığını dile getirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TAB GIDA TALEP TOPLAMA TARİHİ 2023 | TAB gıda halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Hisse fiyatı, kodu...
- Bilgi Sarmal TYT deneme sonuçları Ekim 2023: Bilgi Sarmal Türkiye Geneli cevap anahtarı yayınlandı mı?
- Listedeki şartları sağlana en düşük: 5 bin 365 TL, en fazla: 10.731 TL ödeme! Devlet işi olmayanı maaşa bağlıyor
- Aile Bakanlığı son dakika duyurdu! O tarihte yatacak! Çocuklu ailelere 3 bin 571 TL yardım! Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim...
- TL'niz kat kat artacak! Bankalar yeni mevduat faizlerini açıkladı! 500.000 TL'nin 3 aylık getirisi...
- 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatar?
- Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye hangi torbada olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden takımlar listesi...
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları ayın kaçında açıklanır 2023?
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 1187 personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı branşlar ve başvuru şartları!
- 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? MEB 2023-2024 okulların tatil takvimi açıklandı mı?
- Bir daha horlamayacaksınız! Yatmadan önce bir bardak içmeniz yeterli!
- Optik illüzyon: Gizli atı 5 saniyede bulabilir misin?