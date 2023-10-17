Ayasofya derken Atina’dan olacaklar! Stad tüneline minaresiz Ayasofya fotoğrafı astılar

STAD TÜNELİNE MİNARESİZ AYASOFYA FOTOĞRAFI ASTILAR

Yunanistan'ın Atina'daki OPAP Arena Stadyumu'na minaresiz Ayasofya fotoğrafı astığı ortaya çıktı.

EURO 2024 Elemeleri kapsamında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Maç öncesi futbolcuların sahaya çıkmak için beklediği koridorda yer alan bir fotoğraf dikkat çekti. Görselde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yer alırken minarelerinin olmadığı görüldü.

Yunanistan'ın yaşadığı "Ayasofya" hazımsızlığı bu görsel ile bir kez daha ortaya çıktı.

STADIN İSMİNİ AYASOFYA KOYMUŞLARDI



Söz konusu stadyum 1924 yılında Atina'ya sığınmış İstanbul Rumlarının kurduğu AEK futbol takımının stadyumu... Geçtiğimiz yıl açılan stadyumun ismi "Ayasofya Stadyumu" koyulmuştu ve açılışında büyük bir skandala imza atılmıştı.

OPAP Arena spor Kompleksi Ayasofya Stadyumu, Türklere yönelik intikam çığlıklarının yükseldiği nefret seansının adresi olmuştu.

SÖZDE SOYKIRIM DESTEKÇİSİNDEN KONSER

Açılışta kemençe çalan ismin, Pontus milliyetçisi Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıkmıştı.