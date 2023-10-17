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Ayasofya derken Atina'dan olacaklar! Stad tüneline minaresiz Ayasofya fotoğrafı astılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2023
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Ayasofya derken Atina’dan olacaklar! Stad tüneline minaresiz Ayasofya fotoğrafı astılar

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının üzerinden 3 yılı aşkın süre geti ancak Yunanistan'ın hazımsızlığı geçmedi... Yunanistan'ın Atina’daki OPAP Arena Stadyumu'na minaresiz Ayasofya fotoğrafı astığı ortaya çıktı. Yunanistan'ın Atina’daki OPAP Arena Stadyumu'na minaresiz Ayasofya fotoğrafını astığı skandalı günyüzüne çıkardı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020'de müzeden tekrar camiye çevrilerek ibadete açıldı

Ayasofya'nın ibadete açıldığı ilk andan itibaren hazımsızlık yaşayan Yunanistan'ın yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.

STAD TÜNELİNE MİNARESİZ AYASOFYA FOTOĞRAFI ASTILAR

Yunanistan'ın Atina'daki OPAP Arena Stadyumu'na minaresiz Ayasofya fotoğrafı astığı ortaya çıktı.

EURO 2024 Elemeleri kapsamında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Maç öncesi futbolcuların sahaya çıkmak için beklediği koridorda yer alan bir fotoğraf dikkat çekti. Görselde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yer alırken minarelerinin olmadığı görüldü.

Yunanistan'ın yaşadığı "Ayasofya" hazımsızlığı bu görsel ile bir kez daha ortaya çıktı.

STADIN İSMİNİ AYASOFYA KOYMUŞLARDI

Söz konusu stadyum 1924 yılında Atina'ya sığınmış İstanbul Rumlarının kurduğu AEK futbol takımının stadyumu... Geçtiğimiz yıl açılan stadyumun ismi "Ayasofya Stadyumu" koyulmuştu ve açılışında büyük bir skandala imza atılmıştı.

OPAP Arena spor Kompleksi Ayasofya Stadyumu, Türklere yönelik intikam çığlıklarının yükseldiği nefret seansının adresi olmuştu.

SÖZDE SOYKIRIM DESTEKÇİSİNDEN KONSER

Açılışta kemençe çalan ismin, Pontus milliyetçisi Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıkmıştı.

19 Mayıs 1919'u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyan ve Türkiye'nin 'Pontus Rumlarına soykırım yaptığını' iddia eten Matthaios Tsahouridis'in, bu sözde soykırımla ilgili şarkılarda ve türkülerde imzası bulunuyor.

Stadı dolduran onbinlerce Yunan taraftar tarafından Türkiye karşıtı sloganlar atılmıştı.

AEK Kulüp Başkanı Dimitris Melissanidis stad açıluşunda "Bu gece AEK yeniden kuruluyor. Ayasofya bir tarih, hafıza ve kültür merkezidir. Yunanistan'ın çocukları burada, atalarımızın anavatanlarından isimlerin yer aldığı 45 ayrı kapıdan geçecekler. Kaybedilen vatan yoktur, unutulan vatan vardır. Stadımız vatan içinde vatandır" ifadeleriyle hazımsızlığını dile getirmişti.

Stadın önündeki kulüp sembolü de dikkat çekiyor. Fanatik Yunanların takımı AEK, Ayasofya ve 'Konstantinopol' hayalini simgeleyen, Ayasofya'nın kubbesi üzerine konmuş çift başlı kartalı kullanıyor.

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