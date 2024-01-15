İşçilerin kaldığı konteynerde yangın faciası! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre İstanbul Sultanbeyli'de çelik yapı üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İstanbul Sultanbeyli'de, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, özel bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
YANGINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait olan ve burada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı çıkan yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1'i ağır 2 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.
Açıklamada, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.
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