Sultangazi’de oto tamirhanesinde yangın! 2 otomobil ile 1 motosiklet küle döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan dükkanın demir korkuluk ve camlarını kırarak yangına müdahale etti.

Alev alev yanan 2 otomobil ve 1 motosiklet itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ölü ve yaralının olmadığı yangında 2 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi.



Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.