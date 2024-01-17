Gaziantep metrosu için onay çıktı! 15 milyar liralık dev proje Cumhurbaşkanının imzası ile 2024 yılı yatırım programına kabul edildi

DEV YATIRIM YAKLAŞIK 10.5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Mevcut ulaşım sistemlerine entegre olacak 10 kilometre 440 metre uzunluğundaki 9 istasyon ve 39 tren seti kapasiteli depodan oluşacak metro hattı, toplu taşımada güvenliğin, konforun ve memnuniyetin artmasını sağlarken, yeşil şehrin ulaşım standartlarını da koruyacak. 2 yılda tamamlanması planlanan metro projesi, Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları ve dış kaynak fonları ile finanse edilecek.

KENTİN KUZEY- GÜNEY AKSINI BİRLEŞTİRECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin kesin projesi olarak onaylanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yatırım programına sunulan metro hattının bütçesinin onaylanıp tamamlanmasıyla kentin kuzey – güney aksında, yeraltından toplu ulaşım raylı sistemi ile çevreci, sürdürülebilir ve konforlu şekilde sağlanacak.