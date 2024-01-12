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Türkiye beyaza bürünecek! Yoğun kar yağışı için o güne dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

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Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
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Türkiye beyaza bürünecek! Yoğun kar yağışı için o güne dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde kar yağışının etkili olacağı belirtilirken, özellikle İstanbul konusunda da uyarı yapıldı. 5 günlük hava tahmin raporunda İstanbul'da bugün karla karışık yağmur ve rüzgarın olacağı görülürken detaylar da paylaşıldı. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmin raporu yayınlanırken yurt genelinde önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olacağı görüldü.

Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı yapılırken yeni haftanın başlangıcıyla birlikte hava sıcaklıklarının yükseleceği belirtildi.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tek, "İstanbul için kar yağışı akşam ve gece saatleri için kuzeyden sokulan bir sistem var o yavaş yavaş gelmeye başladı. Ama şu saatler itibaren İstanbul'da sıcaklıklar 3-4 dereceler civarında. Yeni bir hava sistemi geliyor. Çok uzun soluklu değil. Sıcaklıklar eksi değerlere kadar da inecek gözüküyor." ifadelerini kullandı.

GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT!

Yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceğini belirten Tek, "Yerde buzlanma olasılığı yüksek. Bu gece ve yarın sabah buzlanmaya dikkat." dedi.

YOĞUN KAR ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY'I SAĞANAK VURACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA'DA BUZLANMAYA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışların cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında, 16-25 Ocak tarihlerinde ise mevsim normalleri veya normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

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