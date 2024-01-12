Önce vuruldu ardından bıçaklanıp darp edildi! Dehşet anları kamerada

Adana'da bir iş merkezinde bir kişinin önce silahla vurulması, ardından bıçaklanıp, daha sonra da darp edilmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.





Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde, Aslanoğlu İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ö. ve C.K. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında tartışma çıktı.