Limon sosu üretimi yasaklanıyor! Raflardan kalkacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanmasıyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından üretimine izin verilmeyeceğini söyledi. Kaplan, yıl sonu itibarıyla da bu ürünlerin raflardan ve masalardan kalkacağını belirtti.





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önceki gün, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanacağını açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, konuyla ilgili alınan kararın detaylarını anlattı. Kaplan, "Bu uygulamanın bir benzerini geçtiğimiz yıl nar aroması veren, nar ekşili sos ya da nar aromalı şurup gibi ürünlerde yapmıştık. Nar da limon da Türkiye için çok önemli bitkisel üretim ürünleri kalemi. Netice itibarıyla biz bu ürünlerin çok iyi de üreticisiyiz. Nar ekşisini doğrudan üretmek ya da limon suyunu doğrudan üreterek bu ürünlere katma değer sağlamak bakanlığımızın ebetteki çalışmaları arasında. Bu düzenlemelerle amacımız öncelikle tüketicilerimizi korumak. Tüketicilerimizin yanlış yönlendirilmesini engellemek ve bu sayede de ülkemizde katma değerli ürün üretimi artırmak. Ve bunun da ihracatımıza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" dedi.