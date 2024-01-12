12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber'de yanıtladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2024 11:59
İstanbul'da hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı için yeniden tarih verildi. Ayrıca sürücüler gizli buzlanmaya karşı da uyarıldı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı! Görünce...
Polisin alkollü sürücüyle imtihanı! Görünce...
Beşiktaşlı Omar Colley’in zor anları
Beşiktaşlı Omar Colley’in zor anları
Bu yıl grip neden uzun sürüyor?
Bu yıl grip neden uzun sürüyor?
Kurtlar köpeğe saldırdı!
Kurtlar köpeğe saldırdı!
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü: bina boşaltıldı
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: bina boşaltıldı
Elazığ’da bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Elazığ’da bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Caretta caretta Tuba’nın sinyali kesildi!
Caretta caretta Tuba’nın sinyali kesildi!
Melek Nur Özgener cinayeti şüphelisi yakalandı
Melek Nur Özgener cinayeti şüphelisi yakalandı
Altın dolu poşeti sahibine teslim etti
Altın dolu poşeti sahibine teslim etti
Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı kaza kamerada
Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı kaza kamerada
Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında! Farklı kılan...
Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında! Farklı kılan...
Daha Fazla Video Göster