İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber'de yanıtladı

İstanbul'da hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı için yeniden tarih verildi. Ayrıca sürücüler gizli buzlanmaya karşı da uyarıldı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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