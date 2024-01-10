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Film gibi kavuşma! Öldü sandığı babasını Esra Erol’da buldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2024
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Film gibi kavuşma! Öldü sandığı babasını Esra Erol’da buldu

Hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol’da programında filmleri aratmayan kavuşma yaşandı. 26 yaşındaki Özgür Burcu, öldü sandığı babasını Esra Erol'da buldu. Canlı yayında buluşan baba oğul herkesi gözyaşlarına boğarken Esra Erol’da en çok izlenen yapım oldu.

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programının dünkü(9 Ocak) yayınında büyük bir kavuşma gerçekleşti. Esra Erol'da programına katılan 26 yaşında ki Özgür Burcu, babasını bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

2 yıl önce annesinin vefat ettiğini ve babasını öldü bildiğini söyleyen Özgür Burcu, "Kimsem kalmadı, annemi kaybettim. Yıllarca babamı öldü bildim. Annem, babama öldüğümü söylemiş. Babam benim hayatta olduğumu bilmiyormuş. Hiç görmedim ve babama kavuşmak istiyorum" dedi.

Hayat hikayesiyle herkesi gözyaşlarına boğan Özgür'e güzel haber Esra Erol'dan geldi. Baba Ramazan Akın'ı Esra Erol buldu.

26 YILLIK HASRET ESRA EROL ARACILIĞIYLA SON BULDU

Baba Ramazan Akın'ı kısa süre içerisinde bulan Esra Erol, Özgür'e babasının 2012 yılında felç geçirdiğini bu sebeple konuşmakta ve yürümekte zorlandığını söyleyerek stüdyoya davet etti.

Canlı yayında buluşan baba oğul herkesi gözyaşlarına boğdu.

Baba oğulun hasreti Esra Erol’da sona erdi BABA OĞULUN HASRETİ ESRA EROL'DA SONA ERDİ
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