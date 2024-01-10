Film gibi kavuşma! Öldü sandığı babasını Esra Erol’da buldu

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programının dünkü(9 Ocak) yayınında büyük bir kavuşma gerçekleşti. Esra Erol'da programına katılan 26 yaşında ki Özgür Burcu, babasını bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.