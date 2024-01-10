10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da cezaevi nakit aracı devrildi! Yaralılar var

Diyarbakır'da cezaevi nakit aracı devrildi! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
ABONE OL
Diyarbakır’da cezaevi nakit aracı devrildi! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da bir cezaevi nakil aracı devrildi. İlk gelen bilgilere göre feci kaza sonucu olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA