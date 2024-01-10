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Şerit değiştirmek isterken polise çarptı! Yer: İstanbul

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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Şerit değiştirmek isterken polise çarptı! Yer: İstanbul

İstanbul'da ani dönüş yapan bir sürücü şerit değiştirmek isterken motosikletli trafik polisine çarptı. Kazada polis memuru yaralanırken, olay anı kameralara yansıdı.

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