Fenomen soruşturmalarında yeni gelişme! Dilan-Engin Polat ve Tayyar Taylan-Özlem Öz çiftinin savcıları değişti
Lüks ve gösterişli yaşantılarıyla uzun bir süre sosyal medya gündemini meşgul eden fenomenlerden Dilan-Engin Polat ve Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çiftleriyle beraber Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yasadışı bahis gibi soruşturmalara bakan Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, görev yerinin değişmesi gerekçesiyle, yerini 3 farklı meslektaşına bıraktı.
Dilan-Engin Polat, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çiftinin soruşturması ile Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasadışı bahis soruşturmalarının yeni savcıları belirlendi. Üç önemli soruşturmayı daha önce Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü yürütüyordu, Kökçü'nün görev yerinin değiştirilmesiyle adı gündemdeki üç soruşturma için 3 farklı savcı görevlendirildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatılmıştı. Polat ailesine yönelik soruşturmada Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 büyük soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 21 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan kararnameyle Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirilmişti. Savcı Gökalp Kökçü Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti.
3 SORUŞTURMAYA 3 YENİ SAVCI
Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ile Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmaları için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 farklı savcı görevlendirildi. Daha önce 3 büyük soruşturmayı tek savcı yürütürken, her soruşturma için bir savcı görevlendirildi.
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