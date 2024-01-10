Fenomen soruşturmalarında yeni gelişme! Dilan-Engin Polat ve Tayyar Taylan-Özlem Öz çiftinin savcıları değişti

3 SORUŞTURMAYA 3 YENİ SAVCI

Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ile Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmaları için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 farklı savcı görevlendirildi. Daha önce 3 büyük soruşturmayı tek savcı yürütürken, her soruşturma için bir savcı görevlendirildi.