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Zonguldak'ta plajda şok görüntü! İnceleme başlatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2024
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Zonguldak’ta plajda şok görüntü! İnceleme başlatıldı

Zonguldak'ta çekildiği iddia edilen bir plajdaki cinsel ilişki görüntüleri ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. "Hayasızca hareketler" nedeniyle başlatılan inceleme kapsamında çiftin kimlik bilgileri tespiti için çalışma yürütülüyor.

Zonguldak'ta sosyal medyada bir kadınla erkeğin plajda cinsel ilişkide bulunduğu iddia edilen görüntülerle ilgili polis ekipleri, "hayasızca hareketler" suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.



Kent merkezinde Kızlar Plajı'nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılmasının ardından polis, 'hayasızca hareketler' suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

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