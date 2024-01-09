Dilan Polat’a 7/24 kamera ile takip! Akıl hastanesine yatırılan Polat cezaevine döndü mü?

FELÇ RİSKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Diğer yandan Dilan Polat'ın felç kalma riskinin de olduğunu söyleyen Avukat Hüseyin Kaya, şöyle devam etti: Tüm yaşananlardan iyice psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Müvekkil, psikolojik olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır.