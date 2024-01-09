09 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Dilan Polat'a 7/24 kamera ile takip! Akıl hastanesine yatırılan Polat cezaevine döndü mü?

Dilan Polat'a 7/24 kamera ile takip! Akıl hastanesine yatırılan Polat cezaevine döndü mü?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.01.2024
ABONE OL
Dilan Polat’a 7/24 kamera ile takip! Akıl hastanesine yatırılan Polat cezaevine döndü mü?

Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım 2023 günü tutuklanan ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. 7/24 kamera ile takip edilen Dilan Polat'ın akli dengesi yerinde mi? Kaç gündür akıl hastanesinde tedavi görüyor? İşte tüm detaylar...

5 Kasım'dan beri tutuklanması Türkiye gündemine oturan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı.

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Habere göre; Dilan Polat, akıl hastanesine yatırıldıktan sonra cezaevine dönmedi.

7/24 TAKİP EDİLİYOR!

Akıl hastanesinde bir tutuklu ile aynı odayı paylaşan Dilan Polat'ın 7/24 kameralarla takip edildiği belirtildi.

FELÇ RİSKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Diğer yandan Dilan Polat'ın felç kalma riskinin de olduğunu söyleyen Avukat Hüseyin Kaya, şöyle devam etti: Tüm yaşananlardan iyice psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Müvekkil, psikolojik olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır.

Yüzünde de zaman zaman uyuşmalar oluşmaktadır. Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda, müvekkilin bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA