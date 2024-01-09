Sıcaklık 10 derece düştü! Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji alarm verdi: 16 il için sarı kod | Bugün (9 Ocak) hava nasıl olacak?
Türkiye yağışlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliğinden İstanbul için peş peşe kar uyarısı geldi. Hava sıcaklığının 10 derece düştüğü İstanbul'da hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Öte yandan Meteoroloji bugün 16 il için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
🗓️9 Ocak 2024 Salı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 9, 2024
☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡️Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) azalması bekleniyor. pic.twitter.com/Ga4SQaekf5
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Marmara ve zamanla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
"Bugün salı, Ülkede yağış var. Sıcaklıklar batı ve iç bölgelerde 8-12 derece azalacak. Rüzgar Marmara ve kuzey Ege de Poyraz dan kuvvetli zamanla fırtına hızında esecek.
Yağışlar Gündüz, Muğla Çanakkale, İzmir ve Manisa Balıkesir Aydın İsparta Antalya da kuvvetli yağmur şeklinde.
Bugün Trakya Güney Marmara, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da KKY ve KAR şeklinde,
Akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle Manisa, Balıkesir'in yüksek kesimlerinde Çanakkale'de KKY ve KAR kuvvetli
Bugün Salı Kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek gibi. İstanbul'un Avrupa yakasının Batısında KKY ve yükseklerde Kar görülebilir sıcaklık 7 C.
Kar Tekirdağ Kırklareli'ne kadar geliyor. Ankara'da akşam kar yağışı olur gündüz 8 C. İzmir kuvvetli yağmurlu 12 C.
İstanbul'da bugün kar yok. Kar olasılığı cumartesi günü daha yüksek sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşüyor. Batı Karadeniz ve Marmara'nın Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmasada kar görülebilir. Takip edeceğiz."
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2: Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, Antalya'nın doğusu ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların sabah saatlerinde yağmur şeklinde, zamanla Trakya'nın batısında ve Marmara'nın güneyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ve Adana ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması, Toroslar'ın batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda aralıklı yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Ordu ve Tokat çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi, batı kesimlerde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Güney Ege'de fırtına; Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
9 OCAK SALI HAVA DURUMU
10 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
11 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU
12 OCAK CUMA HAVA DURUMU
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