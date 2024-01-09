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Kadıköy'de korkutan yangın! İnşaat işçilerinin kaldığı konteyner küle döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Kadıköy’de korkutan yangın! İnşaat işçilerinin kaldığı konteyner küle döndü

İstanbul Kadıköye’de bir inşaatta inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alev aldı. Sebebi bilinmeyen yangında konteyner küle dönerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 00.00 sırlarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Gedikli Sokak üzerinde bir inşaatta yaşandı. İddiaya göre, inşaat işçilerinin kaldığı konteyner sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm konteynere sıçradı.

Yangının büyüdüğünü gören inşaat işçileri dışarı kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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