Kadıköy’de korkutan yangın! İnşaat işçilerinin kaldığı konteyner küle döndü

Olay, saat 00.00 sırlarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Gedikli Sokak üzerinde bir inşaatta yaşandı. İddiaya göre, inşaat işçilerinin kaldığı konteyner sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm konteynere sıçradı.