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Ankara'da dehşet! Müşteri dolu lokantaya kurşun yağdırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Ankara’da dehşet! Müşteri dolu lokantaya kurşun yağdırdı

Ankara’nın Gölbaşı'nda dehşet anları! İçerisinde müşterilerin de olduğu bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde içerisinde müşterilerin de olduğu bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde müşterilerin de bulunduğu lokantanın önüne gelerek kurşun yağdırdı. Kurşunlar lokantanın camlarına isabet ederken olayda yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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