Manisa'da korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim
Son dakika haberleri... Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin pek çok noktasından görüldü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Tekirdağ Saray, Şarköy Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi, Muratlı Hayrabolu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Tekirdağ Kapaklı, Malkara Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Tekirdağ Çorlu, Ergene, Hayrabolu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa, Çerkezköy Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Erden Timur bu işi biliyor! Yüzyılın transfer harekatı! Bir değil iki yıldıza kancayı taktı
- 228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…
- AK Parti Şanlıurfa Karaköprü, Haliliye Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Eyyübiye, Hilvan Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Şanlıurfa Birecik, Bozova Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Ceylanpınar, Suruç Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Vapur seferleri iptal mi? 08 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO hangi seferler yok? Üsküdar, Adalar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy...