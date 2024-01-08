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Manisa'da korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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Manisa’da korkutan yangın! Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim

Son dakika haberleri... Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin pek çok noktasından görüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan aynı tesiste 22 Haziran 2023'te de yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

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