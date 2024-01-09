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Recep ayı ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zaman, hangi tarihte? 2024 DİYANET Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Recep ayı ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zaman, hangi tarihte? 2024 DİYANET Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi...

Üç ayların başlamasına sadece birkaç gün kala, 2024 yılı üç aylar başlangıcı Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimiyle netlik kazandı. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan üç aylar, Recep ayıyla başlar, Şaban ayıyla devam eder ve Ramazan ayıyla sona erer. Peki 2024 Recep ayı ne zaman, hangi gün başlayacak?

Mübarek üç ayların başlangıcı, 2024 yılında ocak ayına denk geliyor. Bu kutsal zaman dilimi, müslümanlar için önemli bir manevi atmosfere sahiptir. Ocak ayının başında başlayacak olan Recep ayı, müslümanlar için üç ayların ilki olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek aylar içerisinde ibadet, dua ve manevi çalışmalar ön plana çıkar. Recep ayının gelmesiyle birlikte, müslümanlar öncelikle Regaip Kandili'ni idrak edeceklerdir. İşte 2024 Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi...

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre; 2024 yılında üç aylar 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

11 Ocak Perşembe günü ise Regaip Kandili idrak edilecek.

ŞABAN AYI HANGİ TARİHTE?

Recep ayının bitimiyle birlikte 11 Şubat Pazar günü Şaban ayı başlıyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

11 Mart Pazartesi günü itibarıyla da Ramazan ayının ilk orucu tutulacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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