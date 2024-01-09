Recep ayı ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zaman, hangi tarihte? 2024 DİYANET Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi...

Mübarek üç ayların başlangıcı, 2024 yılında ocak ayına denk geliyor. Bu kutsal zaman dilimi, müslümanlar için önemli bir manevi atmosfere sahiptir. Ocak ayının başında başlayacak olan Recep ayı, müslümanlar için üç ayların ilki olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek aylar içerisinde ibadet, dua ve manevi çalışmalar ön plana çıkar. Recep ayının gelmesiyle birlikte, müslümanlar öncelikle Regaip Kandili'ni idrak edeceklerdir. İşte 2024 Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi...

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?