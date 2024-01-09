Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu! Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
Bartın'ın İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu. Kuyruk bölümü ve karın altında kesik izleri saptanan yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde belde merkezindeki sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi.
Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, kuyruk bölümü ve karın altında kesi izleri saptandı.
Ölü yunus için jandarma ekipleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
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