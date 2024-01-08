Bedelli askerlik yerleri sorgulama e-Devlet 2024 Ocak | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sevk tarihleri belli oldu mu?
2024 yılında askerlik görevini yerine getirmek üzere başvurusunu tamamlayan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından heyecanla bedelli askerlik yerlerini sorgulamaya başladı. 29 Aralık 2023 tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından, E-Devlet üzerinden yapılan sorgulama ile adaylar, beklenen bilgilere ulaşma fırsatını elde edecekler.
E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranının açılması, asker adaylarının ve ailelerinin büyük bir merakla beklediği bir anı işaret ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın 29 Aralık'ta tamamlanan bedelli askerlik başvurularının ardından yapmış olduğu duyuru ile birlikte, bedelli askerlik ücretini yatırarak askerlik görevini bekleyenler, sevk edildikleri illeri E-Devlet üzerinden öğrenme şansına sahip olacaklar. Peki bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSB BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
2024 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri henüz açıklanmadı. MSB'den açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMİ
1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.
3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.
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- Bedelli askerlik yerleri sorgulama e-Devlet 2024 Ocak | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sevk tarihleri belli oldu mu?
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