Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı: Ses fişeğiyle taciz etti tehditler yağdırdı
Ankara'da boşanmak isteyen Kader Ö., eşi Emre Ö. tarafından dehşeti yaşadı. Sokak ortasında genç kadını darbedip, cinsel saldırıda bulunmaya çalışan Emre Ö.'nün "Seni Bergen gibi yaparım" diye tehdit ettiği ortaya çıktı. Emre Ö. hakkında 41 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Vahşetin adresi Ankara'ydı. Emre Ö. şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşine kabusu yaşattı. Eşinin yaşadığı evin önüne gelen adam, kendisinden korkup kaçmak isteyen 23 yaşındaki Kader Ö'yü saçından tutarak ara sokaktaki 2 aracın arasına aldı. Genç kadını darp edip "Seni öldürürüm" diyerek tehditler yağdırdı.
GÖĞSÜNE SES FİŞEĞİ KOYUP…
Boşanma aşamasında olduğu eşine işkence eden koca, yanında getirdiği ses fişeğini genç kadının göğsüne koyarak cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada yerde bulunan içki şişesini kırıp cam parçalarıyla kadının kollarına ve bacaklarına kesikler attı.
"Seni Bergen gibi yapacağım" diye bağıran Emre Ö'den kaçmayı başaran genç kadın yoldan geçen araçları durdu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kader Ö., tedavisinin ardından eşinden şikayetçi oldu.
ŞOKE EDEN SAVUNMA: KESİK OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN…
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Emre Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Genç kadına dehşeti yaşatan koca ifadesinde, Kader Ö. ile olay gününde telefonda tartıştıklarını, bunun üzerine eşinin yaşadığı eve gittiğini ve araç içinde konuştuklarını, bu sırada cam kırıklarını toplamak için elini gömleğinin içine soktuğunda elinde ve üzerinde kesik olup olmadığını anlamak için Kader Ö'nün eşofmanını çıkardığını öne sürdü.
Emre Ö, "Kader'e bir eylemde bulunmadım. Kader'in teslim ettiği ses fişeği araç torpidosundaydı, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
41 YIL HAPSİ İSTENDİ
Başsavcılık, Emre Ö. hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hakaret' suçlarından 23 yıla kadar, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartlı hapis istemiyle iddianame hazırladı.
İddianamede, Emre Ö'nün savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, Kader Ö'nün kaçmasını engellemek amacıyla saçından tutup 2 aracın arasına sürükleyerek cinsel amaçla alıkoyduğu, kimsenin görmeyeceğinden emin olduktan sonra eylemine devam ettiği kaydedildi.
İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kader Ö.'nün vücudunda geniş kesiler bulunduğu, göğsünde ve sırtında darp izlerine ait morluklara rastlandığı kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 228 yıllık tarihi mekanı duyan İstanbullular hemen rotayı çeviriyor! Kimse bilmiyordu, define avcıları…
- AK Parti Şanlıurfa Karaköprü, Haliliye Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Eyyübiye, Hilvan Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Şanlıurfa Birecik, Bozova Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Şanlıurfa Ceylanpınar, Suruç Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Şanlıurfa AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Vapur seferleri iptal mi? 08 Ocak İstanbul Şehir Hatları-BUDO hangi seferler yok? Üsküdar, Adalar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy...
- AK Parti Şanlıurfa Siverek, Akçakale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Yarıyıl tatili 1 ay mı olacak, uzatıldı mı? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! 2024 15 tatil tatil kaç gün sürecek? Lise, ortaokul, ilkokul MEB son gelişmeler...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama e-Devlet 2024 Ocak | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sevk tarihleri belli oldu mu?
- MASTERCHEF KİM KAZANDI? 7 Ocak 2024 MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülün sahibi...
- Pazartesi okullar tatil mi? 8 Ocak 2024 yarın okul var mı, tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- AK PARTİ'NİN YENİ YEREL SEÇİM ŞARKISI 2024: "Hep yeni hep ileri AK Parti..." İşte şarkı sözleri...