Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı: Ses fişeğiyle taciz etti tehditler yağdırdı

Vahşetin adresi Ankara'ydı. Emre Ö. şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşine kabusu yaşattı. Eşinin yaşadığı evin önüne gelen adam, kendisinden korkup kaçmak isteyen 23 yaşındaki Kader Ö'yü saçından tutarak ara sokaktaki 2 aracın arasına aldı. Genç kadını darp edip "Seni öldürürüm" diyerek tehditler yağdırdı.

GÖĞSÜNE SES FİŞEĞİ KOYUP…

Boşanma aşamasında olduğu eşine işkence eden koca, yanında getirdiği ses fişeğini genç kadının göğsüne koyarak cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada yerde bulunan içki şişesini kırıp cam parçalarıyla kadının kollarına ve bacaklarına kesikler attı.

"Seni Bergen gibi yapacağım" diye bağıran Emre Ö'den kaçmayı başaran genç kadın yoldan geçen araçları durdu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kader Ö., tedavisinin ardından eşinden şikayetçi oldu.