Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem resmen başladı! Plakalara ekleniyor...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir yenilik gündeme geldi. Yapılan bu düzenleme, araç plakalarındaki bilgilerin daha güvenilir ve doğrulanabilir olmasını hedeflemektedir. Araç trafiği ve güvenliği açısından önemli bir adım olan bu değişiklik, detaylarıyla araç sahiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Plakalarda Yenilik: Karekod Sistemi Uygulaması