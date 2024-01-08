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Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem resmen başladı! Plakalara ekleniyor...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem resmen başladı! Plakalara ekleniyor...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yenilik merak konusu oldu. Yönetmeliğin 35'inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek, plakalarda bulunan mevcut özelliklere ek olarak il kodu ile harf grubu arasındaki alana, plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme geldi. İşte konuya ilişkin detaylar...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir yenilik gündeme geldi. Yapılan bu düzenleme, araç plakalarındaki bilgilerin daha güvenilir ve doğrulanabilir olmasını hedeflemektedir. Araç trafiği ve güvenliği açısından önemli bir adım olan bu değişiklik, detaylarıyla araç sahiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Plakalarda Yenilik: Karekod Sistemi Uygulaması

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren plakalarda karekod sistemi uygulaması, araç sahipleri ve kamuoyunda büyük bir merak konusu halini aldı. Yönetmeliğin 35'inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki değişiklikle birlikte, plakalarda bulunan mevcut özelliklere ilave olarak il kodu ile harf grubu arasındaki alana, plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlamak amacıyla 15x15 mm ebadında kare kod ve plakanın basıldığı yıl ile başlayan 12 puntoda 12 haneli seri numarası eklenmiştir.

Yeni Dönemde Tescil Plakaları

Bu çerçevede, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı plaka basımını gerçekleştiren odalar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan tüm tescil plakalarında 15x15 mm ebadında karekod ve 12 haneli seri numarası bulunduracak.

Mevcut araçlarda kullanılan tescil plakalarının değiştirilmesi zorunlu olmamakla birlikte, 2024'ten itibaren ilk defa yapılan tescil işlemlerinde ve plaka değişikliğini gerektiren her işlem sonrasında, kare kod ve seri numarası içeren plakaların kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

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