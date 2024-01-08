Beklenen kar yolda ☃️ Kutup soğukları yurdu etkisi altına alacak ❄️İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Atkı ve bereleri dolaptan çıkarma zamanı🧣

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bazı illeri uyardı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.