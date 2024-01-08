Beklenen kar yolda ☃️ Kutup soğukları yurdu etkisi altına alacak ❄️İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Atkı ve bereleri dolaptan çıkarma zamanı🧣
Yeni yıla girmemize rağmen İstanbul'a henüz kar yağmazken uzmanlardan uyarılar peş peşe geldi. Trakya'dan giriş yapacak olan kutup soğukları yurdu etkisi altına alacak. Kurak geçen 2023'ün ardından 2024'ün ilk haftalarında İstanbul dahil yurt genelinde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların da 10 ila 12 derece birden düşeceği belirtildi.
Ocak ayının ilk günlerinde vatandaşlar gözlerini Meteoroloji'den gelecek müjdeli habere çevirdi. Vatandaşlar yurt genelinde ve özellikle İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
BEKLENEN KAR GELİYOR
Beklenen kar geliyor. Salı günü karla karışık yağmur etkili olacak, çarşamba günü ise kar yağışı etkisini artıracak. Hava sıcaklığı ülke genelinde 10 derece birden düşerek mevsim normallerinde seyredecek.
Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım kar yağışı beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:
"Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte yarın öğle saatlerinden itibaren yurdun kuzey batı kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve yer yar kar yağışı olması bekleniyor. Kar yağışı yurdun kuzey bölgelerinde daha yoğun hissedilecek. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olma ihtimali yüksek."
KUTUP SOĞUKLARI GELİYOR
Kente kasımda yağan karın özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu hatırlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, "Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye'ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına neden olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor" ifadelerini kullandı.
'BU KIŞ BİR GELİYOR PİR GELİYOR'
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerle kar yağışının İstanbul dahil birçok ili etkisi altına alacağını açıkladı. Ökten "Önümüzdeki 16 günlük beklenen toplam kar yağışı." diyerek bir uydu görüntüsü paylaştı.
Ayrıca Ökten, "Stratosfer'de darbeler bitmiyor. Bu Kış bir geliyor, pir geliyor. Salı günü İstanbul'da kar etkili görünüyor; fakat batısı hariç sıcaklık buzlanma seviyesinde değil." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
3 büyükşehirde haftanın ilk üç günü yağışlı geçecek. Ankara'da bugün ve salı kuvvetli yağış etkili olacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur beklenirken hava sıcaklığı 5 dereceye düşecek.
İstanbul'da salı günü Anadolu yakasında kuvvetli yağış görülecek. Çarşamba günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı da 5 dereceye düşecek.
İzmir'de 3 gün yağmur etkili olacak, sıcaklık 9 dereceye kadar inecek.
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bazı illeri uyardı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat), yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
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