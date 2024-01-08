Evinde ölü bulunmuştu! Şüpheli olayda sır perdesi aralandı





İLK BELİRLEMELERE GÖRE KALP KRİZİ

Belediye tabipleri tarafından yapılan incelemede ölümünün şüpheli bulunduğu raporlanan Gökçe Bebeci'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.