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Düzce Akçakoca'da feci kaza! Kafa kafaya çarpışma anı kamerada: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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Düzce Akçakoca’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışma anı kamerada: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Karasu yolu üzerinde meydana geldi.

Karasu istikametine giden Fatih Yılmaz idaresindeki 54 AB 043 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muzaffer Ilgaz yönetimindeki 81 AAP 047 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Fatih Yılmaz ve Muzaffer Ilgaz yaralanırken, Muzaffer Ilgaz'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Semih Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.


81 AAP 047 plakalı otomobilin sürücüsü Muzaffer Ilgaz da hayatını kaybetti.

KAFA KAFAYA BÖYLE ÇARPIŞTILAR

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kafa kafaya böyle çarpıştılar! KAFA KAFAYA BÖYLE ÇARPIŞTILAR!

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