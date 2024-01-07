07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Görüntüler Tekirdağ'dan! Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı

Görüntüler Tekirdağ'dan! Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2024
ABONE OL
Görüntüler Tekirdağ’dan! Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Vatandaşlar o anları kayda almak için cep telefonlarına sarıldı.

Muratlı'da öğle saatlerinde etkili olan yağış ve beraberindeki güneş gökkuşağı oluşturdu.

Ortaya çıkan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

Bazı vatandaşlar gökkuşağını arkasına alarak fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar da cep telefonları kameralarıyla çektikleri gökkuşağı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA