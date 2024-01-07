Görüntüler Tekirdağ’dan! Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı

Bazı vatandaşlar gökkuşağını arkasına alarak fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar da cep telefonları kameralarıyla çektikleri gökkuşağı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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