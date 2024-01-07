07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İki otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı! Düzce Akçakoca'da feci kaza

İki otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı! Düzce Akçakoca'da feci kaza

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2024 20:56
Son dakika haberi... Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kafa kafaya böyle çarpıştılar!
Kafa kafaya böyle çarpıştılar!
Böyle iletişim kuruyorlar!
Böyle iletişim kuruyorlar!
Seferlere fırtına engeli
Seferlere fırtına engeli
26 araç birbirine girdi
26 araç birbirine girdi
82 yaşındaki adamı taciz edip gasp etmeye çalıştı
82 yaşındaki adamı taciz edip gasp etmeye çalıştı
Esenyurt’ta İETT otobüsünün kaza anı kamerada
Esenyurt'ta İETT otobüsünün kaza anı kamerada
Dolandırıcılar ’pes’ dedirtti!
Dolandırıcılar 'pes' dedirtti!
Etrafa küfürler savuran, alkollü şahıs kamerada
Etrafa küfürler savuran, alkollü şahıs kamerada
Büyü yapıldı dedi, kendini yerden yere attı
Büyü yapıldı dedi, kendini yerden yere attı
Mardin’deki silahlı kavgada 3 yaralıdan biri öldü
Mardin'deki silahlı kavgada 3 yaralıdan biri öldü
Esenler’de iş yerine kurşun yağdırdılar
Esenler'de iş yerine kurşun yağdırdılar
İstanbul güne yağmurla uyandı!
İstanbul güne yağmurla uyandı!
Daha Fazla Video Göster