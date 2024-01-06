Son dakika: İzmir ve Malatya'da peş peşe deprem!
Son dakika... İzmir ve Malatya'da bugün saat 14.53 ve 15.10 saatlerinde kaydedilen 4.2 ve 4.0 büyüklüğündeki depremler meydana geldi. Deprem, yerel saatle öğleden sonra meydana geldi ve kısa süreli bir endişe yaratırken, şehir sakinlerini tedirgin etti. Peki İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte detayları...
Bugün İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında kaydedilen 4.2 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Saat 15.10 civarında ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 şiddetinde bir başka deprem daha meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte AFAD tarafından açıklanan bilgiler...
Saat 15.10 sularında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.53'te meydana gelen depremin merkez üssünün Aliağa Çandarlı Körfezi olarak açıkladı.
İZMİR DEPREM
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.44 km] Aliağa (İzmir)
Tarih:2024-01-06
Saat:14:53:31 TSİ
Enlem:38.83 N
Boylam:26.88861 E
Derinlik:9.18 km
BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ege Denizi Çandarlı Körfezinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
6 OCAK 2024 CUMARTESİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
06-01-2024 15:07:11 38.1683 38.5703 7.03 ML 3.0 Battalgazi (Malatya) 615341
06-01-2024 14:53:31 38.83 26.8886 9.18 ML 4.2 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.44 km] Aliağa (İzmir) 615339
06-01-2024 14:32:01 36.8536 36.5961 13.8 ML 2.5 Hassa (Hatay) 615338
06-01-2024 14:20:17 37.1239 36.9558 9.18 ML 2.7 Nurdağı (Gaziantep) 615337
06-01-2024 11:21:13 38.0881 37.1758 10.81 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş) 615340
06-01-2024 11:08:55 38.2122 38.6464 7 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 615336
06-01-2024 10:45:31 36.2119 28.9531 10.9 ML 0.8 Akdeniz - [30.88 km] Seydikemer (Muğla) 615334
06-01-2024 10:44:30 38.1036 36.9592 7.02 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 615335
06-01-2024 10:42:14 38.0775 37.8256 5.16 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya) 615328
06-01-2024 09:58:23 38.1444 36.8392 7.05 ML 2.4 Afşin (Kahramanmaraş) 615327
06-01-2024 09:42:40 36.0656 28.1081 7.12 ML 1.9 Akdeniz - [62.85 km] Marmaris (Muğla) 615331
06-01-2024 09:40:22 38.2656 38.1172 4.9 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 615332
06-01-2024 09:35:21 38.0986 38.655 7 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 615333
06-01-2024 09:26:47 37.9206 39.5519 6.94 ML 1.5 Çermik (Diyarbakır) 615329
06-01-2024 09:15:22 40.8911 31.6833 5 ML 1.2 Merkez (Bolu) 615330
06-01-2024 08:54:40 40.8833 31.6686 8.62 ML 1.8 Merkez (Bolu) 615326
06-01-2024 08:54:06 37.825 36.1247 4.9 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 615325
06-01-2024 08:45:48 37.0761 28.8814 7.1 ML 0.5 Köyceğiz (Muğla) 615324
06-01-2024 08:43:53 39.6719 27.8322 8.15 ML 1.4 Karesi (Balıkesir) 615322
06-01-2024 08:34:36 42.4283 27.6708 6.8 ML 1.6 Karadeniz 615323
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