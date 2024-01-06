Son dakika: İzmir ve Malatya’da peş peşe deprem!

İZMİR DEPREM

Büyüklük:4.2 (Ml)

Yer:Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.44 km] Aliağa (İzmir)

Tarih:2024-01-06

Saat:14:53:31 TSİ

Enlem:38.83 N

Boylam:26.88861 E

Derinlik:9.18 km

BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ege Denizi Çandarlı Körfezinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.