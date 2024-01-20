Murat Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Beykoz Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dört kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı olan Aydın uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. Aydın'ın iki fotoğraf sergisi bulunmaktadır.

İngilizce bilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.