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Serkan Toper kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Beşiktaş Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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Serkan Toper kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Beşiktaş Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. İstanbul seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Beşiktaş belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi…

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

AK PARTİ İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediyesi Başkan adayı Serkan Toper oldu.

SERKAN TOPER KİMDİR?

13.03.1979 yılında Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Kars-Kagızmanlıdır. İlkokul 1-2-3 sınıfları Sivas-Yıldızeli ilçesinde tamamladıktan sonra ilkokul 4 ve 5. sınıfları, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı.

1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak mesleğe başladı.

2002 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır. Müvekkil ağırlığını şirketler, haberciler, sanatçılar ve müzik adamları oluşturmakla, ceza hukuku, şirket danışmanlığı, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri ve de Medya hukuku ağırlıklı çalışmalar yürütmektedir. 2015 /2019 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Türkiye Tenis Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanvekili görevini yürütmektedir. Türk Hukuk Enstitüsü Genel Sekreterliği görevini hali hazırda yürütmektedir.

2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı MHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuştur.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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