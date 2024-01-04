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Adı umut kendisi ölüm yolculuğu! A Haber Sahil Güvenlik ile Ege’de devriyede

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 09:21
Ege Denizi'nde sahil güvenlik ekiplerince düzensiz göçmen operasyonu düzenlendi. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. O anlara A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman Halil Karahan'da eşlik etti.
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