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Bu kadarına da pes! Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Bu kadarına da pes! Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk

İstanbul’da bir vatandaş akıllara durgunluk verecek bir hareketle metrobüsün üstünde yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk yapan şahıs yakalanırken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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