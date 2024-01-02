Survivor All Star 2024 Turabi kimdir, kaç yaşında, nereli? Turabi Çamkıran Survivor’a kaç kez katıldı?

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çankıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu.