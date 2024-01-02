Survivor All Star 2024 Turabi kimdir, kaç yaşında, nereli? Turabi Çamkıran Survivor'a kaç kez katıldı?
"Survivor Turabi kimdir, kaç kez şampiyon oldu?" gibi sorular izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Survivor 2024 All Star yarışması yeni konsept ve yarışmacılarıyla ekranlara geri döndü. Bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Turabi'nin, Survivor'da nasıl bir performans sergileyeceği ve hayat hikayesi merak ediliyor. İşte, Turabi'nin hayatına dair detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle izlenen Survivor, yeni yıla yepyeni bir konsept ve iddialı yarışmacılarıyla giriş yaptı. 1 Ocak Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşan Survivor 2024'ün kırmızı takımında yer alan Turabi'nin hayatını merak konusu oldu. İşte Turabi Çamkıran hakkında tüm bilgiler...
TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?
Turabi Çankıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.
2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu.
2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.
Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.
KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?
Turabi Çamkıran ilk kez katıldığı Survivor 2014'te Gönüllüler takımında yer aldı ve şampiyon oldu.
Çamkıran, 2015 yılında All Star'da mücadele ederek kariyerine bir zafer daha ekledi ve art arda 2 kez Survivor şampiyonu olma başarısını elde etti.
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