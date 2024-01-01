Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok sayıda il için sağanak yağış alarmı
Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, yeni yılın ilk gününden itibaren kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor. Hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde etkili olacak yağışlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında hafta boyunca devam edecek. İşte il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak bekleniyor. Yağışın Antalya'da kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yağışlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında hafta boyunca devam edecek. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteorolojinin 7 günlük tahmin raporuna göre hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Burdur çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Konya ve Kırşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 9°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 8°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
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