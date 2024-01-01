İstanbul’da dehşet anları! Baba ile kızı vuruldu

Ataşehir'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İki araçla gelen bir grup, Erhan Y.'yi silah kabzasıyla kafasından ve bacağından yaralarken, 14 yaşındaki kızı Gülistan Y. ise, rastgele açılan ateş sırasında bacağından yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay dün 15.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Çınarcık sokakta meydana geldi .İddiaya göre aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.