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1 OCAK 2024 YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ: AVM'ler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2024
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1 OCAK 2024 YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ: AVM’ler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?

"Bugün alışveriş merkezleri saat kaçta açılacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. 1 Ocak 2024 resmi tatil olması sebebiyle AVM'lerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

1 Ocak 2024 tarihi, resmi tatil olması sebebiyle alışveriş merkezlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, "Bugün AVM'ler saat kaçta açılacak?" sorusunu gündeme getirdi. Yeni yılın ilk gününde AVM'lerin çalışma saatleri merak konusu oluyor. İşte haberin detayları...

1 OCAK 2024 AVM'LER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR?

1 Ocak 2024 yılbaşı bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Alışveriş merkezleri normal şartlarda 10:00 ila 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak, mesai saatleri resmi tatillerde farklılık gösterebiliyor.

Bugün AVM'ler açık ancak çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir. Bu nedenle gitmeden önce bilgi edinilmesinde fayda var.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2024?

2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor. Ayrıca 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor.

2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

🔴1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

🔴9 Nisan Salı: Bayram arife

🔴10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

🔴23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

🔴1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

🔴19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

🔴15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

🔴16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran

🔴Çarşamba: Kurban Bayramı

🔴15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

🔴30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

🔴29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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