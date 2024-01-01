1 OCAK 2024 YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ: AVM’ler bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?

1 OCAK 2024 AVM'LER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR?

1 Ocak 2024 yılbaşı bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Alışveriş merkezleri normal şartlarda 10:00 ila 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak, mesai saatleri resmi tatillerde farklılık gösterebiliyor.

Bugün AVM'ler açık ancak çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir. Bu nedenle gitmeden önce bilgi edinilmesinde fayda var.