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Bugün itibarıyla resmen başladı! Yola çıkacaklar dikkat: 2 dakikada bir güncellenecek

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Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Bugün itibarıyla resmen başladı! Yola çıkacaklar dikkat: 2 dakikada bir güncellenecek

Yeni yılın ilk günü ile birlikte birçok yenilik de hayatımıza giriyor. Bunlardan biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devreye alınan şehirler arası otobüslere konulan takip cihazlarının kullanılmaya başlandı. Yeni uygulama ile beraber taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığa iletilecek.

Şehirler arası yolculuklarda yeni dönem 1 Ocak itibarıyla resmen başladı. Merak edilen sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.

ARAÇLARA CİHAZLARA MONTE EDİLDİ
Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi. Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.

HER ŞEY TAKİP EDİLECEK
Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini anlatan Elibol, "Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli." diye konuştu.

Şoförlerden Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini dile getiren Ona, kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydetti.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu uygulama ile taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığımızın 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek ve taşıtların etkin bir şekilde takip edilebilmesi sağlanacak" ifadelerine yer vermişti.

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