Bugün itibarıyla resmen başladı! Yola çıkacaklar dikkat: 2 dakikada bir güncellenecek

Şoförlerden Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini dile getiren Ona, kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydetti.