Adana’da yürek yakan olay! Bir aile yok oldu

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Solunumu duran ve itfaiye ekibinin kalp masajıyla yeniden nefes alan Demir Lamba ise ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.