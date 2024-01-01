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Zavallı adamın feci sonu! Anten temizlerken 2. kattan düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Zavallı adamın feci sonu! Anten temizlerken 2. kattan düştü

Konya'da itfaiye eri Murat Tanık'ın (44), kayınpederinin antenini tamir ederken dengesini kaybedip, 2'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği anlar, kendi evinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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