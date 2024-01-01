Alkol bir can daha aldı: Kaldırımda bekleyen kadının acı ölümü
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaldırımda bekleyen bir kadın alkollü sürücünün kurbanı oldu. 43 yaşındaki Serpil Sezer’in acı ölümü saniye saniye kaydedildi. Sezer’in, eşini minibüse bindirdikten sonra kaldırımda beklediği esnada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerde ise kazaya sebep olan alkollü sürücünün ayakta durmakta zorlandığı görüldü. İşte o anlar…
Sakarya, sabah saatlerinde acı bir ölüme şahitlik etti. 43 yaşında olan Serpil Sezer, eşini minibüse bindirdikten sonra kaldırıma geçerek adeta ölümünü bekledi. Alkollü sürücünün kullandığı araç, Sezer'in ölümüne sebep oldu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kaza, sabah saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.F.K. idaresindeki 54 AEP 636 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, ilk önce kaldırımdaki Serpil Sezer'e (43), sonrasında aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Yeni yılın ilk gününde Serpil Sezer'in ölümüyle neticelenen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alkollü olan sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen kadına, ardından aydınlatma direğine çarpması yer alıyor. Ayrıca, olay yerinde cep telefonlarına yansıyan görüntülerde ise kazaya karışan sürücünün ayakta durmakta güçlük çektiği anlar da yer aldı.
GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI
Kazayı gören vatandaş İsmail Çelik ise, "Otomobil süratle geldi önce bankete çıktı sonrasında da kaldırımda bekleyen bir kadına çarptı. Sonradan otomobil şoförünün alkollü olduğunu duyduk. Alkollü araç sürmesinler, orada biz de olabilirdik, bir başkaları da olabilirdi. Çok üzüldük ve şok geçirdik. Böyle kazaların olmamasını diliyorum. Elinde poşetle herhalde otobüs veya dolmuş bekliyordu" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...
- Sigara zammı geldi mi son dakika? En ucuz sigara ne kadar, kaç lira oldu? 1 Ocak 2024 güncel fiyat listesi!
- Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Güle güle Kanarya Hava Yolları
- YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ 2024: Asgari ücretle birlikte değişti! Çalışanların yol ve yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?
- Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa hangi tarihe ertelendi, belli oldu mu?
- Fatih Terim transfer harekatını başlattı! 1.85'lik dev için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda
- KPSS 2023/2 tercih sonuçları | ÖSYM KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kadrolara atama detayları...
- Otoyol ve Köprü ücretleri 2024 | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osmangazi güncel geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
- Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile celp yeri sorgulama
- Bugün İstanbul'da kapalı yollar-alternatif güzergahlar 2024 | 1 Ocak Pazartesi 2024 İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak?
- MEB AÖO sınav sonuç takvimi 2023-2024 | Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?