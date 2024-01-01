Alkol bir can daha aldı: Kaldırımda bekleyen kadının acı ölümü

GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

Kazayı gören vatandaş İsmail Çelik ise, "Otomobil süratle geldi önce bankete çıktı sonrasında da kaldırımda bekleyen bir kadına çarptı. Sonradan otomobil şoförünün alkollü olduğunu duyduk. Alkollü araç sürmesinler, orada biz de olabilirdik, bir başkaları da olabilirdi. Çok üzüldük ve şok geçirdik. Böyle kazaların olmamasını diliyorum. Elinde poşetle herhalde otobüs veya dolmuş bekliyordu" dedi.