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Alkol bir can daha aldı: Kaldırımda bekleyen kadının acı ölümü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Alkol bir can daha aldı: Kaldırımda bekleyen kadının acı ölümü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaldırımda bekleyen bir kadın alkollü sürücünün kurbanı oldu. 43 yaşındaki Serpil Sezer’in acı ölümü saniye saniye kaydedildi. Sezer’in, eşini minibüse bindirdikten sonra kaldırımda beklediği esnada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerde ise kazaya sebep olan alkollü sürücünün ayakta durmakta zorlandığı görüldü. İşte o anlar…

Sakarya, sabah saatlerinde acı bir ölüme şahitlik etti. 43 yaşında olan Serpil Sezer, eşini minibüse bindirdikten sonra kaldırıma geçerek adeta ölümünü bekledi. Alkollü sürücünün kullandığı araç, Sezer'in ölümüne sebep oldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza, sabah saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.F.K. idaresindeki 54 AEP 636 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, ilk önce kaldırımdaki Serpil Sezer'e (43), sonrasında aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yeni yılın ilk gününde Serpil Sezer'in ölümüyle neticelenen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alkollü olan sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen kadına, ardından aydınlatma direğine çarpması yer alıyor. Ayrıca, olay yerinde cep telefonlarına yansıyan görüntülerde ise kazaya karışan sürücünün ayakta durmakta güçlük çektiği anlar da yer aldı.

GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

Kazayı gören vatandaş İsmail Çelik ise, "Otomobil süratle geldi önce bankete çıktı sonrasında da kaldırımda bekleyen bir kadına çarptı. Sonradan otomobil şoförünün alkollü olduğunu duyduk. Alkollü araç sürmesinler, orada biz de olabilirdik, bir başkaları da olabilirdi. Çok üzüldük ve şok geçirdik. Böyle kazaların olmamasını diliyorum. Elinde poşetle herhalde otobüs veya dolmuş bekliyordu" dedi.

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