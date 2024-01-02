Meteoroloji uzmanı tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! Lapa lapa yağacak! Bugün (2 Ocak) hava nasıl olacak?
Ocak ayının gelmesiyle beraber İstanbulluları kar heyecanı sardı. Meteoroloji uzmanları ise 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna vatandaşları sevindirecek yanıtı verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar peş peşe geldi. Bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da salı günü öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? Başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere hava durumu nasıl olacak? Bölgelerimizde yağış ve kar etkili olacak mı? İşte MGM'den gelen uyarılar ve il il beklenen hava sıcaklıkları...
Ocak ayının gelmesiyle birlikte herkesi kar heyecanı sardı. Geçtiğimiz haftadan itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken meteoroloji uzmanları heyecanlandıran açıklamayı yaptı.
İstanbul'da kar ne zaman yağacak diye bekleyen yediden yetmişe herkesi sevindiren o bilgiyi paylaştı.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için 10 gün içerisinde kar ihtimalinin olduğunu vurguladı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim.
Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım. Hepinize tekrar iyi yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu detaylarını açıkladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurguladı.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
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