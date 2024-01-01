01 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tunceli'de deprem! AFAD son dakika duyurdu! 1 Ocak 2024 AFAD Kandilli son depremler

Tunceli'de deprem! AFAD son dakika duyurdu! 1 Ocak 2024 AFAD Kandilli son depremler

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
ABONE OL
Tunceli’de deprem! AFAD son dakika duyurdu! 1 Ocak 2024 AFAD Kandilli son depremler

"Tunceli'de deprem mi oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin şiddetini araştırıyor. İşte 1 Ocak 2024 AFAD Kandilli son depremler listesi!

"Tunceli'de deprem mi oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16:28'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte 1 Ocak 2024 AFAD Kandilli son depremler listesi!

2024 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNE NASIL BAKILIR?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor. Son depremler listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU!

➡Büyüklük:4.2 (Mw)
➡Yer:Pülümür (Tunceli)
➡Tarih:2024-01-01
➡Saat:16:28:18 TSİ
➡Enlem:39.55528 N
➡Boylam:39.98111 E
➡Derinlik:8.7 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA