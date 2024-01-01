Tunceli’de deprem! AFAD son dakika duyurdu! 1 Ocak 2024 AFAD Kandilli son depremler

2024 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNE NASIL BAKILIR?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor. Son depremler listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.