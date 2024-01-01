Tunceli'de deprem! AFAD son dakika duyurdu! 1 Ocak 2024 AFAD Kandilli son depremler
YAŞAM ahaber.com.tr
"Tunceli'de deprem mi oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin şiddetini araştırıyor. İşte 1 Ocak 2024 AFAD Kandilli son depremler listesi!
"Tunceli'de deprem mi oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16:28'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte 1 Ocak 2024 AFAD Kandilli son depremler listesi!
2024 AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİNE NASIL BAKILIR?
Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor. Son depremler listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DAKİKA DUYURDU!
➡Büyüklük:4.2 (Mw)
➡Yer:Pülümür (Tunceli)
➡Tarih:2024-01-01
➡Saat:16:28:18 TSİ
➡Enlem:39.55528 N
➡Boylam:39.98111 E
➡Derinlik:8.7 km
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
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