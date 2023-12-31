Yılın ilk operasyonu! ‘Narko Noel’ ile Çanakkale’de 26 gözaltı

Türkiye geneli uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 2024 yılına saatler kala Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk operasyonu olan 'Narko Noel' ile 21 adrese eş zamanlı baskın verildi.