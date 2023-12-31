31 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yılın ilk operasyonu! ‘Narko Noel’ ile Çanakkale’de 26 gözaltı

Yılın ilk operasyonu! ‘Narko Noel’ ile Çanakkale’de 26 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2023
ABONE OL
Yılın ilk operasyonu! ‘Narko Noel’ ile Çanakkale’de 26 gözaltı

Çanakkale’de uyuşturucu tacirleri emniyet güçlerinden kaçamadı. Ekipler tarafından yürütülen ‘Narko Noel’ operasyonu kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı. Bu kapsamda 7 firari de yakalandı. İşte detaylar…

Türkiye geneli uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 2024 yılına saatler kala Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk operasyonu olan 'Narko Noel' ile 21 adrese eş zamanlı baskın verildi.

26 şüpheli gözaltına alınırken 7 firarinin de yakalandığı açıklandı.

UYUŞTURUCU MADDELERİ VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 299,63 gram sentetik 'kannabinoid' isimli uyuşturucu madde, 448 sentetik ecza maddesi, 15,82 gram metamfetamin, 4,21 gram esrar, 3 tabanca, 3 tüfek ve 54 tabanca/tüfek fişeği ele geçirildi.

Öte yandan operasyon sırasında yapılan kimlik sorgulamalarda çeşitli suçlardan haklarında toplamda 56 yıl 46 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cesedine sarılarak ağladı! İşte o anlar CESEDİNE SARILARAK AĞLADI! İŞTE O ANLAR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA