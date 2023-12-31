Yetenekli oyuncu Özge Özacar, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında konuk olarak yer aldı. 2024'e özel hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı programı, 31 Aralık Pazar akşamı izleyiciyle buluşurken bu özel gecede jüri üyeleri, birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Peki Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı 2024 konuğu Özge Özacar kaç yaşında, nereli?

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?