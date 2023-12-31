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Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı 2024 konuğu Özge Özacar kaç yaşında, nereli?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2023
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Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı 2024 konuğu Özge Özacar kaç yaşında, nereli?

Yetenekli oyuncu Özge Özacar, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında konuk olarak yer aldı. 2024'e özel hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı programı, 31 Aralık Pazar akşamı izleyiciyle buluşurken bu özel gecede jüri üyeleri, birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Peki Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı 2024 konuğu Özge Özacar kaç yaşında, nereli?

Yetenekli oyuncu Özge Özacar, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında konuk olarak yer aldı. 2024'e özel hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı programı, 31 Aralık Pazar akşamı izleyiciyle buluşurken bu özel gecede jüri üyeleri, birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Peki Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Yılbaşı 2024 konuğu Özge Özacar kaç yaşında, nereli?

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 1993 yılında dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından kariyerine Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde devam etti. İstanbul Kültür Sanat Akademisi Oyunculuk Eğitimi alan Özge Özacar, Bahar Kerimoğlu Oyunculuk Atölyesi ve Hilal Saral Kamera Önü Oyunculuk Atölyesini bitirdi.

Kariyerine 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başlayan Özge Özacar, 2016 yılında Oyunbozan, 2017 yılında Lise Devriyesi, 2018 yılında ise Meryem dizisinde rol aldı.

ÖZGE ÖZACAR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2015 Tatlı Küçük Yalancılar Müge
2016 Oyunbozan Zeynep
2017 Lise Devriyesi Meltem
2017-2018 Meryem Naz Sargun
2019 Sevgili Geçmiş Azra Yılmaz
2020-2021 Kefaret
2022 Baba Cansu Erim

2021 Seyyar
2022 Hayaller ve Hayatlar
2023 Bursa Bülbülü

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