31 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? INJI gerçek ismi ne, Türk mü?

O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? INJI gerçek ismi ne, Türk mü?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
ABONE OL
O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? INJI gerçek ismi ne, Türk mü?

O Ses Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yılbaşı özel programıyla izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Programın jüri üyeleri ve konukları ise belli oldu. İzleyiciler ise konuklar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki O Ses Türkiye INJI kimdir, gerçek adı ne? İşte haberin detayları...

TikTok'ta "Göbek atalım ya" sözleriyle viral olan INJI, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümüne konuk oluyor. Bu noktada izleyiciler, O Ses Türkiye INJI kimdir, kaç yaşında, gerçek ismi ne? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

O SES TÜRKİYE INJI KİMDİR?

İnci Güran, 3 Ocak 2000'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren müziği çok seven sanatçı, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na kaydolarak müzik teorisi ve klasik piyano eğitimi aldı.

Sonraki on yıl boyunca Avrupa çapında çeşitli piyano yarışmalarına katıldı ve lise için Londra'ya taşındıktan sonra caz gruplarında ve korolarda şarkı söylemeye başladı. Güran'ın müzikle ilgisi, Pennsylvania Üniversitesi'nin Wharton Okulu'nda kendi caz grubunu kurduğu ve kampüste sahne aldığı zamana kadar devam etti.

TikTok'ta popüler olan "GASLIGHT" ve "MADELINE" adlı single'larıyla 2022 yılında öne çıktı. İlk EP'si LFG, 21 Temmuz 2023'te müzik uygulamalarında çıktı.

31 ARALIK O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI

O Ses Türkiye bugün, saat 20:00'de TV8 ekranında yayınlanacak.

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programı "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" de izleyicileri büyük sürprizler bekliyor.

Beyazıt Öztürk'ün sunacağı, Ebru Gündeş, Murat Boz, Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı'nın da jüri koltuğunda yer alacağı programda birbirinden ünlü isimler sahneye çıkacak.

Gizem Örge–Aslı Kalaç, Kerem Alışık, Bengi-Sarp Apak, Devrim Özkan, Enis Arıkan, Özgü Kaya, Evrim Alasya, İbrahim Büyükak-Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Karakoç, Gupse Özay-Esra Ruşan-Hazal Türesan-Onur Gürçay, Buse Meral, Şifanur Gül ve Özge Özacar sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

Kubat, Norm Ender ve INJI'nin birbirinden güzel şarkıları ile eşlik edeceği "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programında Tolga Çevik ise izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA